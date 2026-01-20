2026-01-20 15:26:57
Η νέα εκδοχή της δημοφιλούς εκπομπής του ΑΝΤ1 αναμενόταν να κάνει πρεμιέρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, οι δηλώσεις συμμετοχής που φτάνουν στο κανάλι δεν κρίνεται ότι καλύπτουν τις ανάγκες της παραγωγής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι του προγράμματος επιστρατεύουν ακόμα και παίκτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή και σε άλλα τηλεοπτικά project, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός για τα πρώτα επεισόδια.

Η πρακτική αυτή δεν είναι ασυνήθιστη στην ελληνική τηλεόραση. Σε πολλά τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι, όταν οι δηλώσεις συμμετοχής δεν επαρκούν, τα κανάλια επιστρατεύουν παίκτες από άλλες παραγωγές. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η εκπομπή μπορεί να ξεκινήσει κανονικά και χωρίς κενά.

Ωστόσο, το πρόγραμμα παραμένει σε αμφιβολία, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συμμετοχές και υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά για την τελική του προβολή. Δεν αποκλείεται τελικά το «Κάτι Ψήνεται» να μην προβληθεί μέσα στην τρέχουσα τηλεοπτική χρονιά, παρά τις αρχικές προβλέψεις .





Πηγή: tvnea.com
