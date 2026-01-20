2026-01-20 13:03:40

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν του αγαπημένου reality makeover Extreme Makeover: Home Edition πρόκειται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από τον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκπομπή αναμένεται να βγει στον αέρα λίγο μετά το Πάσχα, ενώ το κανάλι έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν, δείχνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και στην απήχησή του στο ελληνικό κοινό.



Το Extreme Makeover: Home Edition είναι ένα τηλεοπτικό project που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει ανθρώπινες ιστορίες και μεταμορφώσεις χώρων. Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει οικογένειες που αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες, με την ομάδα του show να αναλαμβάνει να μεταμορφώσει το σπίτι τους και, ουσιαστικά, να τους δώσει μια νέα αρχή. Η παραγωγή εστιάζει τόσο στο συναίσθημα και τις προσωπικές ιστορίες όσο και στη δημιουργικότητα και τις εντυπωσιακές αλλαγές στο σπίτι, που αποτελούν σήμα κατατεθέν του format διεθνώς.



Με την προέγκριση για νέα σεζόν πριν καν ολοκληρωθεί η τρέχουσα, ο ΑΝΤ1 δείχνει ότι θέλει να εδραιώσει το Extreme Makeover: Home Edition ως σταθερό κομμάτι του προγράμματός του, ελπίζοντας να προσελκύσει και πάλι υψηλά νούμερα τηλεθέασης και να προσφέρει στους τηλεθεατές συγκίνηση, έμπνευση και θετική διάθεση.



Πηγή: tvnea.com



