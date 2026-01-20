2026-01-20 13:03:40
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ στο «ψάξιμο» για νέο CEO μετά τις αλλαγές στο ΔΣ

 



Η ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ βρίσκεται σε αναζήτηση στελέχους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως αναφέρει η Realnews.

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο ΔΣ, ο Γιάννης Αλαφούζος εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα του CEO, ο Βασίλης Κρητικός ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζούλας διατηρεί τον ρόλο του προέδρου του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές στην ευρύτερη τηλεοπτική και μιντιακή αγορά για την εύρεση του προσώπου που θα αναλάβει μόνιμα τα ηνία του καναλιού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Ματαίωση δρομολογίου οδοντωτού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δένδρου στις γραμμές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Ματαίωση δρομολογίου οδοντωτού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δένδρου στις γραμμές
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια
Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια
Τι συμβαίνει με την εκπομπή του Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ;
Τι συμβαίνει με την εκπομπή του Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ;
Σε τροχιά ανανέωσης το The Wall – Συζητήσεις Φερεντίνου με ΣΚΑΪ για παράταση και νέο project
Σε τροχιά ανανέωσης το The Wall – Συζητήσεις Φερεντίνου με ΣΚΑΪ για παράταση και νέο project
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια
Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»