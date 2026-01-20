Η ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ βρίσκεται σε αναζήτηση στελέχους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως αναφέρει η Realnews.

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο ΔΣ, ο Γιάννης Αλαφούζος εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα του CEO, ο Βασίλης Κρητικός ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζούλας διατηρεί τον ρόλο του προέδρου του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές στην ευρύτερη τηλεοπτική και μιντιακή αγορά για την εύρεση του προσώπου που θα αναλάβει μόνιμα τα ηνία του καναλιού.

Πηγή: tvnea.com