Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εικόνες και βίντεο
2026-01-21 17:27:44
Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε μετά από πολλά χρόνια από κοινού από τα σωματεία «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» και τον Σύνδεσμο Μακεδονίας–Θράκης, συγκέντρωσε πλήθος μελών, τα οποία –παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες– έδωσαν δυναμικό παρόν, γεμάτο sidirodromikanea
