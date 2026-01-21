Σε τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της νέας εκπομπής που αναλαμβάνει η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1, με το παζλ των συνεργατών της να έχει πλέον συμπληρωθεί. Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην καθημερινή ζώνη, έχοντας στο πλευρό της πρόσωπα με τηλεοπτική εμπειρία και ξεκάθαρο ρόλο στο νέο εγχείρημα.

Στο πάνελ της εκπομπής θα συμμετέχει ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα πρόσωπο που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις με την επιλογή του, ενώ σταθερή παρουσία αναμένεται να έχει και η Αφροδίτη Γραμμέλη, με τη δημοσιογραφική της ματιά. Στην ομάδα εντάσσεται επίσης ο Νίκος Μισίρης, καθώς και ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ο οποίος συνεχίζει τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου και στο νέο τηλεοπτικό της βήμα.

Παράλληλα, ρόλο στο σχήμα θα έχει και η Μαρία Αντωνά, ενισχύοντας το ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής. Το concept παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα με έμφαση στην επικαιρότητα, τη συζήτηση και το lifestyle.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το στούντιο της εκπομπής είναι ήδη σχεδόν έτοιμο και δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα πλατό, με μοντέρνα και εντελώς διαφορετική αισθητική για το κοινό.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΝΤ1 αναμένονται σύντομα, ενώ η πρεμιέρα τοποθετείται χρονικά στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου.

Πηγή: tvnea.com