Ένα βήμα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων βρίσκεται το νέο βραδινό project του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στον τηλεοπτικό κόσμο. Η εκπομπή με τίτλο «Moments» αναμένεται να φέρει στον μικρό μας κόσμο μια διαφορετική πρόταση, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, συνεντεύξεις και στιγμές έκπληξης που υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα της πρώτης εκπομπής προγραμματίζονται να ξεκινήσουν έως τις 25 Ιανουαρίου, με πρώτη καλεσμένη τη δημοφιλή παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου. Η επιλογή της Μπεκατώρου για την πρώτη εκπομπή δεν είναι τυχαία, καθώς η δυναμική της και η προσωπικότητά της αναμένεται να δώσουν τον τόνο για το ύφος και το στυλ που θέλει να παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια στο νέο project της.

Το «Moments» φέρεται να συνδυάζει την αμεσότητα με την έντονη ψυχαγωγική διάθεση, προσφέροντας στο κοινό στιγμές που σπάνια βλέπει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σύμφωνα με την παραγωγή, στόχος είναι η εκπομπή να βγει στον αέρα στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, σε μία περίοδο όπου η τηλεθέαση βρίσκεται σε ανοδική πορεία και οι τηλεθεατές αναζητούν φρέσκο περιεχόμενο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, γνωστή για την ενέργεια και το χιούμορ της, αναλαμβάνει να δώσει στον ΑΝΤ1 μία βραδινή εκπομπή που θα ξεχωρίζει, συνδυάζοντας την προσωπική της γοητεία με την ικανότητά της να δημιουργεί ατμόσφαιρα άνεσης και ζεστασιάς απέναντι στους καλεσμένους.

Με την πρεμιέρα να πλησιάζει, το «Moments» φιλοδοξεί να γίνει η νέα βραδινή συνήθεια των τηλεθεατών, προσφέροντας ψυχαγωγία, γέλιο και μοναδικές στιγμές με την υπογραφή της Ζέτας Μακρυπούλια.

