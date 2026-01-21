2026-01-21 12:06:46
Φωτογραφία για Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Η Λιβαθυνού απομακρύνεται– τι δεν πήγε καλά;
Η Άννα Λιβαθυνού απομακρύνεται από την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», όμως δεν φεύγει από τον ΑΝΤ1. Πληροφορίες του TVNEA.COM αναφέρουν ότι η δημοσιογράφος θα συνεχίσει στο ενημερωτικό τμήμα, πιθανώς σε άλλα πόστα, όπως το δελτίο ειδήσεων Η αποχώρηση της Λιβαθυνού δεν προκαλεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις πρωινές εξελίξεις. Από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι το συγκεκριμένο δίδυμο ήταν αταίριαστο – η προσπάθεια να βρουν κοινή γλώσσα στην οθόνη ήταν εμφανώς πρόχειρη και άτολμη. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, η εκπομπή δεν κατάφερε να βρει δυναμική, με αποτέλεσμα να χάνει τη σύνδεση με το κοινό και να μην πείθει ούτε τους πιο πιστούς τηλεθεατές.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Η ίδια η «σκελετοδομή» του «Καλημέρα Ελλάδα» δείχνει σημάδια κόπωσης: αμήχανοι ρυθμοί, παρωχημένες φόρμες και ελάχιστες καινοτομίες δημιουργούν την αίσθηση ότι η αλλαγή προσώπων ήταν απλώς μια επιφανειακή κίνηση, χωρίς ουσιαστική λύση.

Ο ΑΝΤ1 θα χρειαστεί βαθιές και τολμηρές διορθώσεις αν θέλει το «Καλημέρα Ελλάδα» να παραμείνει επιλογή της πρωινής ζώνης και να αποφύγει την περαιτέρω φθορά της εικόνας του.

Πηγή: tvnea.com
