2026-01-21 20:26:15
Φωτογραφία για Διακοπή υδροδότησης στο Αμπελάκι και στον Κάμπο Αμπελακίου της Δ.Ε. Αμφιλοχίας λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση



Ο Δήμος Αμφιλοχίας και η Υπηρεσία Ύδρευσης - Aποχέτευσης ενημερώνουν ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ από την έντονη βροχόπτωση, παρουσιάζονται προβλήματα στην υδροδότηση της Τ. Κ. Αμπελακίου, και συγκεκριμένα στον οικισμό Αμπελάκι και στον Κάμπο Αμπελακίου.....

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Το προσωπικό του Τμήματος Ύδρευσης είναι σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την αποκατάσταση των προβλημάτων.


Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εικόνες και βίντεο
Αφροδίτη Νέστορα: Μεγάλη τιμή η συμμετοχή μου στη φετινή κοπή πίτας των δύο Σωματείων Συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΣΕ.
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία 3555 ακινητοποιήθηκε στον Σ.Σ. Δεκέλειας λόγω προβλήματος στην υποδομή αξαιτίας της κακοκαιρίας
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΛΟΓΩ ΓΕΩΜΑΝΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας για 230 φάρμακα - Έκτακτη εισαγωγή για 23 [κατάλογος]
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.
Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας από τη Μαδρίτη προς την Ανδαλουσία μετά από διακοπή λόγω κλοπής καλωδίου
Σε λίγες εβδομάδες η πρεμιέρα του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1
«Ο Γιατρός» επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Alpha...
Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, στην ΕΡΤ
Κλείδωσε η "παρέα του Σαββατοκύριακου" με την Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1
Κατερίνα Καινούργιου για Καλημέρα Ελλάδα και Άννα Λιβαθυνού: γινόντουσαν κρυφά δοκιμαστικά...