Ο Δήμος Αμφιλοχίας και η Υπηρεσία Ύδρευσης - Aποχέτευσης ενημερώνουν ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ από την έντονη βροχόπτωση, παρουσιάζονται προβλήματα στην υδροδότηση της Τ. Κ. Αμπελακίου, και συγκεκριμένα στον οικισμό Αμπελάκι και στον Κάμπο Αμπελακίου.....

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Το προσωπικό του Τμήματος Ύδρευσης είναι σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

ximeronews