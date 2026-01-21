Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων βρέθηκε η Άννα Λιβαθυνού, μετά την απόφαση του ΑΝΤ1 να την αφαιρέσει από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της, δεν έκρυψε την κριτική της για την κίνηση αυτή, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος φέρεται να συμμετείχε εν αγνοία της σε δοκιμαστικά με άλλους υποψήφιους αντικαταστάτες. Το τηλεοπτικό παρασκήνιο γύρω από την πρωινή ζώνη παραμένει πυκνό και έντονο.«Εγώ μάλιστα ξέρω -και δεν ήθελα να το πω στον αέρα για να μη φέρω την κοπέλα σε δύσκολη θέση- από ανθρώπους μέσα στην παραγωγή ότι γινόντουσαν κρυφά δοκιμαστικά. Χωρίς να το ξέρει η κοπέλα. Δηλαδή αυτό δεν είναι άκομψο;»«Μη μου αρχίσετε τώρα μετά “του ΑΝΤ1 δεν του αρέσουν αυτά που λέω” και τα λοιπά, γιατί, τέλος πάντων, πολλές φορές με παίρνουν και γκρινιάζουν για κάποιο πράγμα. Να πω κάτι, την άποψή μου θα την πω. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και εδώ να γινότανε, θα το έλεγα. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η άποψή μου», συνέχισε η παρουσιάστρια.«Είναι πάρα πολύ άκομψο. Να ακούγεται ότι ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του, μία παρουσιάστρια που τη χρεώνεις τελείως για την αποτυχία μιας εκπομπής -ενώ μιλάμε για ένα ντουέτο κιόλας, εντάξει; Ενίσχυσέ το, κάνε υπομονή, βάλε κι έναν άνθρωπο να είναι μαζί μέχρι να τελειώσει η σεζόν.Γιατί ουσιαστικά, αυτό που έκανε σήμερα η κοπέλα είναι υπεράνθρωπο! Δηλαδή πήγε εκεί, την επέλεξαν, έκανε κανονικά τη δουλειά της και ξέρει ότι πρώτο θέμα παντού -και το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος- είναι κόβεται η Άννα Λιβαθυνού, κοινώς η Άννα Λιβαθυνού φταίει για τα κακά νούμερα τηλεθέασης του «Καλημέρα Ελλάδα». Όχι. Στιγματίζεις πολύ έναν άνθρωπο έτσι, μια δημοσιογράφο», σημειώνει η Κατερίνα Καινούργιου σε έντονο ύφος.«Θέλω να δω αν, όταν φύγει η Λιβαθυνού, θα ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης. Να δω αν έφταιξε εκείνη τελικά. […] Όσο κι αν πιέζεσαι, υπάρχει τρόπος για να αλλάξεις την κατάσταση αλλά όχι να το κάνεις αυτό σε έναν άνθρωπο. Το θεωρώ στοχοποίηση», τόνισε με νόημα η Κατερίνα Καινούργιου.Πηγή: tvnea.com