Οι διοικήσεις των δύο σωματείων συνταξιούχων σιδηροδρομικών της Βόρειας Ελλάδας προχωρούν σε μια ιστορική απόφαση, με γνώμονα την καλύτερη εκπροσώπηση και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Ο πρόεδρος του σωματείου «Η Αναγέννησις» κ. Νίκος Τζήκας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μακεδονίας–Θράκης κ. Βασίλης Πιτυτζόγιας μιλούν στα «Σιδηροδρομικά Νέα» για το σημαντικό αυτό βήμα, το sidirodromikanea

