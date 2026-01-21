2026-01-21 21:01:51
Φωτογραφία για Αποφασισμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους εμφανίζονται οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Θεσσαλονίκης. Βίντεο.
Οι διοικήσεις των δύο σωματείων συνταξιούχων σιδηροδρομικών της Βόρειας Ελλάδας προχωρούν σε μια ιστορική απόφαση, με γνώμονα την καλύτερη εκπροσώπηση και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Ο πρόεδρος του σωματείου «Η Αναγέννησις» κ. Νίκος Τζήκας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μακεδονίας–Θράκης κ. Βασίλης Πιτυτζόγιας μιλούν στα «Σιδηροδρομικά Νέα» για το σημαντικό αυτό βήμα, το sidirodromikanea
