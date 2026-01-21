2026-01-21 20:38:43
Φωτογραφία για Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία 3555 ακινητοποιήθηκε στον Σ.Σ. Δεκέλειας λόγω προβλήματος στην υποδομή αξαιτίας της κακοκαιρίας
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.Οι 30 επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.Παράλληλα, τα επόμενα δρομολόγια στο τμήμα sidirodromikanea
