Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.Οι 30 επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.Παράλληλα, τα επόμενα δρομολόγια στο τμήμα sidirodromikanea

