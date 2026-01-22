2026-01-22 11:44:55
 Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη πήραν οι «Αποκαλύψεις», που κατέγραψαν 11,1% και βρέθηκαν στην κορυφή, χωρίς όμως να ανοίξουν μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Live You με 9,2%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 8,9%, διαμορφώνοντας ένα τριπλό μπλοκ στην κορυφή της ζώνης, με μικρές διαφορές και ανοιχτό το παιχνίδι.

Πιο χαμηλά, η «Ώρα για Ψυχαγωγία» κινήθηκε στο 5,8%, με το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» να ακολουθεί στο 5,1%, επιδόσεις που δεν τους επιτρέπουν να μπουν στη μάχη της πρώτης θέσης.

Στο τέλος της κατάταξης, η «Pop Μαγειρική» στον 8ο κύκλο της περιορίστηκε στο 1,8%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη όπου οι διαφορές στην κορυφή ήταν μικρές, αλλά οι αποστάσεις προς τα κάτω ξεκάθαρες.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: μονομαχία κορυφής για Deal και Live News, ισχυρές αντοχές από τις «Οικογενειακές Ιστορίες»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανεβάζει ταχύτητα...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Απογευματινή ζώνη: μονομαχία κορυφής για Deal και Live News, ισχυρές αντοχές από τις «Οικογενειακές Ιστορίες»
Prime time ζώνη: «Άγιο Έρωτα»,«Ράδιο Αρβύλα» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπήθηκαν για την κορυφή
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
Prime time ζώνη: «Άγιο Έρωτα»,«Ράδιο Αρβύλα» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπήθηκαν για την κορυφή
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
Πέμπτη, 22/1/2026: Εργασίες ημέρας
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
