Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη διατήρησε η «Super Κατερίνα», καταγράφοντας 12,4% και μένοντας μπροστά, χωρίς όμως να χτίσει απόσταση ασφαλείας από τους άμεσους διώκτες της.

Το «Πρωινό» ακολούθησε με 10,0%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10,4%, διαμορφώνοντας ένα συμπαγές μπλοκ στη μάχη της δεύτερης θέσης. Το Buongiorno σημείωσε 9,5%, παραμένοντας σε επαφή αλλά χωρίς την ώθηση για κάτι παραπάνω.

Πιο χαμηλά, το Breakfast@Star κατέγραψε 7,9%, επίδοση που το κρατά στη μεσαία ζώνη χωρίς δυναμική ανόδου. Το «10 Παντού» περιορίστηκε στο 5,9%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε τη λίστα με μόλις 2,0%, μένοντας ξεκάθαρα εκτός παιχνιδιού.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρα ότι η κορυφή δεν έχει κριθεί οριστικά, αλλά οι ουραγοί δύσκολα θα επιστρέψουν στη μάχη.

Πηγή: tvnea.com