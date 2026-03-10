2026-03-10 09:24:20
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Στο 3,5% το «Καλημέρα Ελλάδα»

 



Σημαντικές διαφοροποιήσεις κατέγραψε η πρωινή ενημερωτική ζώνη στο δυναμικό κοινό 18-54, με το «Happy Day στον Alpha» να παραμένει στην κορυφή με 17.0%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» που σημείωσε 15.6%. Σε καλά επίπεδα κινήθηκαν ακόμη το «Ώρα Ελλάδος» με 11.1% και το «Σήμερα» με 10.3%, ενώ το «Nωρις Νωρίς» κατέγραψε 5.1%.

Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η επίδοση για το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 3.5%, αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται «σφαλιάρα» για την ιστορική εκπομπή του ANT1 και προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό στο κανάλι.



Πηγή: tvnea.com
