Πιο προσεκτικοί πρέπει να εμφανίζονται οι πελάτες των τραπεζών έναντι της ηλεκτρονικής απάτης, η οποία καραδοκεί σε πολλές από τις συναλλαγές τους, διότι πλέον τα δικαστήρια φαίνεται να λαμβάνουν αρκετές αποφάσεις υπέρ των τραπεζών σε σχέση με ό,τι συνέβαινε νωρίτερα. Οι αποφάσεις μάλιστα αυτές τεκμαίρουν ότι οι τράπεζες έχουν αυξήσει το δίχτυ ασφαλείας και είναι στο χέρι του πελάτη να κατανοήσει το phishing. Αν όχι, ο τελευταίος κρίνεται ως αρκετά απρόσεκτος και επομένως φέρει ευθύνη των πράξεών του.

Ο αριθμός των συναλλαγών απάτης για το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν περίπου 200.000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αξίας 12,3 εκατ. ευρώ.



Παρά το γεγονός πως η τάση εξαπάτησης βαίνει μειούμενη στο εσωτερικό της χώρας λόγω των πολλαπλών επαληθεύσεων που διενεργούν οι τράπεζες, για συναλλαγές του εξωτερικού και δη του Διαδικτύου η αξία των απατών σημείωσε άνοδο.

Το 2025, λοιπόν, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας.

