Απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης αναδείχθηκε το DEAL στον Alpha, που με 20,5% έπαιξε χωρίς αντίπαλο και πήρε καθαρά την κορυφή, αφήνοντας τους υπόλοιπους σε ρόλο κομπάρσου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Live News με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες με 15,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική τους στη ζώνη, ενώ σε απόσταση αλλά με αξιοπρεπή παρουσία κινήθηκε το The Chase στο 12,6%. Ο Τροχός της Τύχης παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα με 10,5%, με το Rouk Zouk να κινείται πολύ κοντά στο 10,6%, χωρίς όμως να απειλεί την κορυφή.

Από εκεί και κάτω, η εικόνα αλλάζει. Το Cash or Trash περιορίστηκε στο 8,7%, ενώ το Διαχωρίζω τη Θέση μου και ο Γίγας της Κυψέλης (ΣΚΑΪ) κινήθηκαν σχεδόν ισόπαλα, στο 7,3% και 7,2% αντίστοιχα. Το Στούντιο 4 έμεινε στο 6,3%, με το 5 x 5 Celebrity να ακολουθεί στο 6,0%, δείχνοντας σημάδια κόπωσης.

Στο κάτω άκρο της ζώνης βρέθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 4,2%, ενώ το Το ’Χουμε! έκλεισε την κατάταξη στο 2,9%, χωρίς να καταφέρει να βρει ρυθμό απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό. 



Πηγή: tvnea.com
