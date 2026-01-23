2026-01-23 09:45:48
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη – Οι «Αποκαλύψεις» καθαρίζουν το τοπίο, διπλάσιες από τον ανταγωνισμό



 Καθαρή πρωτιά και χωρίς αστερίσκους κατέγραψαν οι «Αποκαλύψεις», που με 15,7% άνοιξαν εντυπωσιακά την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη, παίζοντας ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο.

Στη δεύτερη γραμμή μάχης, το Live You κινήθηκε στο 8,7%, ελάχιστα μπροστά από τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», που περιορίστηκαν στο 8,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η απόσταση από την κορυφή παραμένει χαοτική.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 5,9%, χωρίς να καταφέρει να μπει ουσιαστικά στη διεκδίκηση, ενώ χαμηλές πτήσεις κατέγραψαν το «Pop Μαγειρική» με 3,1% και το «Ώρα για Ψυχαγωγία», το οποίο έμεινε στο 2,8%.



Πηγή: tvnea.com
