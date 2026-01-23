2026-01-23 08:51:11

Μόνο με πλήρως λειτουργικά συστήματα και αξιόπιστα συντηρημένη υποδομή μπορεί το νέο τροχαίο υλικό να αξιοποιηθεί ουσιαστικά, τόσο στον υπεραστικό άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη όσο και στις βασικές προαστιακές γραμμές (Πειραιάς–Αθήνα–Αεροδρόμιο, Αθήνα–Χαλκίδα, Αθήνα–Κιάτο–Πάτρα), τόνισε χθες η διοίκηση της εταιρείας παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Roberto Rinaudo και του προέδρου Θανάση sidirodromikanea

