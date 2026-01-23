Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια των νέων υπερσύγχρονων τρένων της Hellenic Train - Στοίχημα η αναβάθμιση των υποδομών για την πλήρη αξιοποίησή τους
2026-01-23 08:51:11
Μόνο με πλήρως λειτουργικά συστήματα και αξιόπιστα συντηρημένη υποδομή μπορεί το νέο τροχαίο υλικό να αξιοποιηθεί ουσιαστικά, τόσο στον υπεραστικό άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη όσο και στις βασικές προαστιακές γραμμές (Πειραιάς–Αθήνα–Αεροδρόμιο, Αθήνα–Χαλκίδα, Αθήνα–Κιάτο–Πάτρα), τόνισε χθες η διοίκηση της εταιρείας παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Roberto Rinaudo και του προέδρου Θανάση sidirodromikanea
