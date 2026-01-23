2026-01-23 09:45:48
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Το «Σόι σου» σαρώνει, η μπάλα κρατάει χαρακτήρα ντέρμπι - Late night ζώνη: Οι «Πρωταγωνιστές» κρατούν τον έλεγχο

 



Καθολική κυριαρχία στην prime time ζώνη κατέγραψε το «Το Σόι σου», που εκτοξεύτηκε στο 26,7% και άφησε τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαναλήψεις συνεχίζουν να λειτουργούν ως σίγουρο χαρτί πρώτης γραμμής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 17,7%, διατηρώντας δυναμική και σταθερό κοινό, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το ποδοσφαιρικό γεγονός Ferencváros – Παναθηναϊκός για το UEFA Europa League στον ΑΝΤ1, που κατέγραψε 15,9%, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού εξακολουθούν να «κρατούν» την prime time.

Σε ανταγωνιστικά επίπεδα κινήθηκε και το MasterChef 10 με 14,0%, χωρίς όμως να απειλήσει την κορυφή, ενώ το «Στο Παρά Πέντε» ακολούθησε με 12,0%, δείχνοντας σταθερή αλλά όχι εκρηκτική εικόνα. Πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Κίτρινα Γάντια» στον Alpha με 10,6% και οι «Γαμπροί της Ευτυχίας» στο Mega με 10,2%, μένοντας εκτός διεκδίκησης.

Στο πίσω μέρος της ζώνης, ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» περιορίστηκε στο 7,3%, ελαφρώς μπροστά από το ντοκιμαντέρ «Ίμια: 30 Χρόνια Μετά» με 7,4%, ενώ χαμηλές πτήσεις κατέγραψαν το Real View με 2,1%, το «Το Παιδί» στο 2,6% και το «Στην Πίεση», που έμεινε στο 1,2%.

Late night ζώνη – Οι «Πρωταγωνιστές» κρατούν τον έλεγχο

Στη late night ζώνη, ξεκάθαρο προβάδισμα πήραν οι «Πρωταγωνιστές», που σημείωσαν 11,0%, διατηρώντας τον έλεγχο της βραδινής ενημέρωσης. Το The Football Show στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 8,6%, κεφαλαιοποιώντας το αθλητικό ενδιαφέρον της ημέρας, ενώ το «Κοινωνία Άνω Κάτω» περιορίστηκε στο 4,0%, χωρίς να μπει ουσιαστικά στη μάχη.



Πηγή: tvnea.com
