Η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 καταγράφει έντονη δυναμική στις στοιχηματικές αγορές, με το ενδιαφέρον των διεθνών γραφείων να στρέφεται ολοένα περισσότερο προς τη χώρα μας. Καθώς πλησιάζει ο εθνικός τελικός Sing for Greece 2026, οι αποδόσεις δείχνουν ότι το κοινό και οι μπουκ δίνουν σαφρό προβάδισμα σε συγκεκριμένες συμμετοχές, υπογραμμίζοντας το επίπεδο ανταγωνισμού και το αυξανόμενο ρεύμα στήριξης στο ελληνικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχήματα, ο Akylas με το τραγούδι Ferto βρίσκεται στην κορυφή των πιθανοτήτων για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες συμμετοχές. Κοντά του, ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon ακολουθεί ως δεύτερος φαβορί, ενώ η παρουσία του Marseaux και της Evangelia διαμορφώνει ένα ενδιαφέρον τοπίο με εναλλασσόμενες πιθανότητες.

Η ελληνική στοιχηματική εικόνα αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί γύρω από τη φετινή εθνική επιλογή, εν μέρει λόγω του ποικιλόμορφου μουσικού ύφους των συμμετοχών και της ενεργής εμπλοκής του κοινού στα προγνωστικά στοιχήματα

. Αυτή η άνοδος στα στοιχήματα έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται γενικότερη αύξηση ενδιαφέροντος για τη Eurovision 2026, με αρκετές χώρες να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποδόσεων.

Παρότι η τελική επιλογή του εκπροσώπου θα καθοριστεί από τον εθνικό τελικό, οι τρέχουσες τάσεις στα στοιχήματα προσφέρουν ένα πρώιμο δείγμα της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική συμμετοχή, με το ενδεχόμενο για υψηλή θέση στον διαγωνισμό να αποτελεί πλέον πραγματική συζήτηση ανάμεσα στους φαν και τους αναλυτές στοιχημάτων.

Πίνακας Στοιχημάτων για Sing for Greece 2026

.table-container { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; font-family: 'Arial', sans-serif; } table.eurovision-odds { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 700px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 12px; overflow: hidden; } table.eurovision-odds thead { background: linear-gradient(90deg, #ff5f6d, #ffc371); color: #fff; } table.eurovision-odds th, table.eurovision-odds td { padding: 12px 10px; text-align: center; } table.eurovision-odds tbody tr { transition: transform 0.2s, background 0.2s; } table.eurovision-odds tbody tr:nth-child(even) { background: #f9f9f9; } table.eurovision-odds tbody tr:hover { background: #ffe5d9; transform: scale(1.01); } .probability { font-weight: bold; color: #333; } .odds-high { background: #c8e6c9; } /* υψηλή πιθανότητα */ .odds-medium { background: #fff9c4; } /* μεσαία πιθανότητα */ .odds-low { background: #ffcdd2; } /* χαμηλή πιθανότητα */# Καλλιτέχνης Τραγούδι Πιθανότητα Απόδοση 1AkylasFerto46%1.67 2Good Job NickyDark Side of the Moon26%2.75 3MarseauxHanomai11%7.00 4EvangeliaParéa5%13.00 5ZafAsteio1%50+ 6D3ltaMad About It1%45–81 7TianoraAnatello1%75–81 8MikayLabyrinth1%101–150 9AlkeStellini1%81+ 10Kate & JoanColours1%81+ 11NiNiRoses1%101+ 12Lucy LoveEchoes1%101+ 13SkyFireflies1%101+ 14AlvaGlow1%101+ 15LeoShadows1%101+ 16EdenVelvet1%101+ 17NovaMoonlight1%101+ 18RoxyStars1%101+ 19LukaRun1%101+ 20GiaFlash1%101+ 21MayaDreams1%101+ 22EchoRise1%101+ 23VeraHope1%101+ 24SolWave1%101+ 25Leo & EvaFire1%101+ 26AlisShine1%101+ 27RinLight1%101+Πηγή: tvnea.com