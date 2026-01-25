2026-01-25 12:02:20
Την απόλυτη κυριαρχία στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη κατέκτησε ο ΑΝΤ1, με το «Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα» να σαρώνει και να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση της ζώνης με 17,3%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,2%, διατηρώντας τη σταθερά υψηλή του απόδοση και το ισχυρό του αποτύπωμα στο κοινό.

Από εκεί και πέρα, ισοβαθμία στο 12,1% κατέγραψαν το «Καλύτερα δε Γίνεται!» και το «Έχω τους Κλέφτες» του Star, δίνοντας μάχη στήθος με στήθος στη μεσαία ζώνη των ποσοστών.

Κοντά σε αυτά βρέθηκε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) με 11,9%, ενώ ακολούθησαν οι «Εξελίξεις Τώρα» με 11,6% και το Kitchen Lab με 10,7%, δείχνοντας σταθερή παρουσία χωρίς μεγάλες εξάρσεις.

Σε μονοψήφια επίπεδα κινήθηκαν το The Chase (Ε) με 9,7%, η «Βουλευτίνα» του ΣΚΑΪ με 8,7% και οι «Τρομεροί Γονείς» με 5,6%, ποσοστό που κατέγραψε και το Happy Traveller.

Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν το Weekend Live με 5,1%, το Υγεία Πάνω απ’ Όλα με 4,1%, τα Happy Hours (E) με 4,2%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι Mama-δες με 0,7%, το EurovisionGR με 1,0% και το Εδώ TV! με μόλις 1,2%.



Πηγή: tvnea.com
