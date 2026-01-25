Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι σου» (E), με το επιτυχημένο sitcom να καταγράφει 16,2%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του δυναμική στο κοινό. Ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο της ίδιας σειράς με 14,1%, χαρίζοντας στον ΑΝΤ1 την πρωτιά της βραδιάς.

Την τριάδα συμπλήρωσε η κινηματογραφική προβολή του Star, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι», σημειώνοντας 11,5%, ενώ κοντά βρέθηκε και ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» (E) με 10,7%, διατηρώντας αξιοπρεπή παρουσία.

Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και το «Ραντεβού στον Αέρα» του Alpha με 10,1%, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει τις πρώτες θέσεις.

Χαμηλότερα στη λίστα βρέθηκαν η ταινία «Η Βίλα των Οργίων» στον ΑΝΤ1 με 8,7%, το «Dracula Untold» επίσης στον ΑΝΤ1 με 8,3%, καθώς και το The Wall με 7,9%, ποσοστό που σημείωσε και ο «Κύριος Πτεράρχος» στο MEGA.

Ακόμη χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν ο «Περιζήτητος Εργένης» στο MEGA με 6,3%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το #Παρεα– Β’ Κύκλος με μόλις 2,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του format να σταθεί στον ανταγωνισμό της prime time.

Πηγή: tvnea.com