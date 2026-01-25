2026-01-25 12:02:20
Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κράτησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το οποίο σημείωσε 14,1%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό του Σαββατοκύριακου.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 12,9%, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την κορυφή, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την πρωτιά.

Αρκετά πιο πίσω βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί», που κατέγραψαν 8,5%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 6,0%, δείχνοντας δυσκολία να ανεβάσει τα ποσοστά του.

Στην τελευταία θέση της ζώνης κινήθηκε το «Καλημέρα Είπαμε;», με 3,2%, καταγράφοντας χαμηλή επίδοση.



Πηγή: tvnea.com
