Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κράτησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το οποίο σημείωσε 14,1%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό του Σαββατοκύριακου.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 12,9%, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την κορυφή, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την πρωτιά.
Αρκετά πιο πίσω βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί», που κατέγραψαν 8,5%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 6,0%, δείχνοντας δυσκολία να ανεβάσει τα ποσοστά του.
Στην τελευταία θέση της ζώνης κινήθηκε το «Καλημέρα Είπαμε;», με 3,2%, καταγράφοντας χαμηλή επίδοση.
