





Στην κορυφή της prime time βρέθηκε ξεκάθαρα το «Το Σόι Σου» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 16,3%, ενώ και η δεύτερη προβολή του ίδιου τίτλου σημείωσε 13,7%, επιβεβαιώνοντας πως οι επαναλήψεις συνεχίζουν να αποτελούν το πιο ασφαλές χαρτί της ζώνης.

Ανταγωνιστική παρουσία διατήρησε το Survivor στον ΣΚΑΪ με 13,3%, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την πρωτιά, την ώρα που το επίσης διαχρονικό «Στο Παρά Πέντε» κινήθηκε στο 12,8%, αποδεικνύοντας ότι τα παλιά brands εξακολουθούν να ξεπερνούν τις περισσότερες νέες παραγωγές.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν ο «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος: Special» με 8,2%, η «Γη της Ελιάς» με 8,5% και ο «Στρίγγλος που έγινε αρνάκι» στον ΑΝΤ1 με 8,6%, επιδόσεις που δεν δημιουργούν δυναμική αλλά κρατούν επαφή με τον μέσο όρο της ζώνης.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Ζητείται ψεύτης» στο Star με 7,3%, το Quantum of Solace στον Alpha με 9,1%, ενώ το Showtime Open κατέγραψε μόλις 3,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία των εναλλακτικών formats να σταθούν στην prime time.

Late Night: χαμηλές πτήσεις για τα περισσότερα προγράμματα

Στη late night ζώνη, ξεχώρισε μόνο το «Το βουνό ανάμεσα μας» στον Alpha με 13,5%, σε ένα κατά τα άλλα τοπίο χαμηλών επιδόσεων. Οι «Φιλεναδες» στον ΑΝΤ1 κινήθηκαν στο 6,4%, το Monobala στο 8,9%, ενώ το Super Μπάλα Live περιορίστηκε στο 4,1%.

Ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκαν το Grande League με 2,5% και η Αθλητική Κυριακή με μόλις 1,1%, δείχνοντας πως η ζώνη παραμένει αδύναμος κρίκος για τα περισσότερα κανάλια.

