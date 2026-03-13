





Την κορυφή της prime time κατέκτησε το «Το Σόι Σου» (VI) με 22.1% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» με 19.7%, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσε και ο «Άγιος Έρωτας II» με 15.0%.

Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία κατέγραψε και το MasterChef 10 με 11.6%, ενώ η ποδοσφαιρική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπέτις για το UEFA Europa League σημείωσε 14.9%. Πιο πίσω βρέθηκαν η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» με 12.0%, η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 9.0% και τα «Έχω Παιδιά – 2ος κύκλος» με 7.5%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize» με 6.5% και η ταινία «Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε» με 5.7%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «The Wall» με 4.8%, το «Το Παιδί» με 2.6%, το «Real View» με 1.8% και το «Στην Πίεση» με 1.2%.

Late Night: Πρωτιά για την «Αυτοψία»

Στην late night ζώνη, η «Αυτοψία» κατέκτησε την πρώτη θέση με 8.7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ακολούθησε το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 5.9%, ενώ το «The Football Show» σημείωσε 5.2%. Στην τελευταία θέση της μεταμεσονύκτιας ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3.3%.

Πηγή: tvnea.com