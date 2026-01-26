2026-01-26 10:18:38
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Τώρα Μαζί

15,3%

Καλημέρα

8,0%

MEGA Σαββατοκύριακο

7,7%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση

15,4%

Χαμογέλα και Πάλι!

10,8%

Οι Δεκατιανοί

7,8%

Ραντεβού το ΣΚ

7,0%

Καλημέρα Είπαμε;

3,2%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Ένα κορίτσι για δύο

14,5%

Ωραία των Αθηνών

12,6%

Καλύτερα δε Γίνεται!

12,5%

Δύο Ξένοι (E)

9,6%

Εξελίξεις Τώρα

9,5%

Εικόνες

8,7%

Traction

7,7%

Happy Traveller (E)

5,9%

Υγεία Πάνω απ’ Όλα

5,7%

Erastes Met Empodion

5,1%

Ό,τι Αξίζει

3,8%

EDO TV!

3,3%

Monobala

2,9%

EUROVISIONGR

1,6%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι σου

16,3%

Το Σόι σου (Β’ επεισόδιο)

13,7%

Survivor

13,3%

Στο Παρά Πέντε

12,8%

Quantum of Solace

9,1%

Στρίγγλος που έγινε αρνάκι

8,6%

Γη της Ελιάς

8,5%

Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος: Special

8,2%

Ζητείται ψεύτης

7,3%

Showtime Open

3,0%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Βουνό Ανάμεσά μας

13,5%

Monobala

8,9%

Φιλεναδες

6,4%

Super Μπάλα Live

4,1%

Grande League

2,5%

Αθλητική Κυριακή

1,1%

Πηγή: tvnea.com
