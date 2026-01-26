Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Τώρα Μαζί15,3%Καλημέρα8,0%MEGA Σαββατοκύριακο7,7%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση15,4%Χαμογέλα και Πάλι!10,8%Οι Δεκατιανοί7,8%Ραντεβού το ΣΚ7,0%Καλημέρα Είπαμε;3,2%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Ένα κορίτσι για δύο14,5%Ωραία των Αθηνών12,6%Καλύτερα δε Γίνεται!12,5%Δύο Ξένοι (E)9,6%Εξελίξεις Τώρα9,5%Εικόνες8,7%Traction7,7%Happy Traveller (E)5,9%Υγεία Πάνω απ’ Όλα5,7%Erastes Met Empodion5,1%Ό,τι Αξίζει3,8%EDO TV!3,3%Monobala2,9%EUROVISIONGR1,6%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου16,3%Το Σόι σου (Β’ επεισόδιο)13,7%Survivor13,3%Στο Παρά Πέντε12,8%Quantum of Solace9,1%Στρίγγλος που έγινε αρνάκι8,6%Γη της Ελιάς8,5%Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος: Special8,2%Ζητείται ψεύτης7,3%Showtime Open3,0%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Βουνό Ανάμεσά μας13,5%Monobala8,9%Φιλεναδες6,4%Super Μπάλα Live4,1%Grande League2,5%Αθλητική Κυριακή1,1%Πηγή: tvnea.com