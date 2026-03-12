Ξεκάθαρος νικητής της prime time ζώνης αναδείχθηκε το «Το Σόι Σου. VI» με 20.4%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» με 19.5%, ενώ το «MasterChef 10» κινήθηκε δυνατά στο 16.7%, διαμορφώνοντας μια σκληρή μάχη για την κορυφή.

Ακολουθούν οι υψηλές επιδόσεις του «Άγιος Έρωτας II» με 15.0%, η μετάδοση της UEFA Champions League: Real Madrid – Manchester (Mega) με 14.0% και το «Radio Αρβύλα» με 12.8%. Σταθερά μέτρια ποσοστά σημείωσαν το «Grand Hotel» με 10.0%, το «Τότε και Τώρα» με 9.7% και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 8.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «The Wall» με 4.8%, το «Tracker. II» με 5.4%, το «Το Παιδί» με 3.3%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.2% και το «Real View» με 2.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της prime time τηλεθέασης.

Late Night: Πρωτιά για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων»

Στη late night ζώνη, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριάρχησε με 15.7%, αφήνοντας πίσω το «Post Game» με 9.2%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με μόλις 2.5%, ολοκληρώνοντας τη μεταμεσονύκτια τηλεθέαση με σαφές χάσμα μεταξύ κορυφαίας και αδύναμης εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com