Η ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2026 συνεχίζει την εντυπωσιακή της άνοδο στις διεθνείς στοιχηματικές αγορές, καταφέρνοντας να βρεθεί στην 3η θέση των αποδόσεων για τη νίκη στον μεγάλο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο. Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει δεν έχει ακόμα βγει , η Ελλάδα καταφέρνει να μπει για τα καλά στο στοιχηματικό παιχνίδι και πλέον θεωρείται ένα από τα βασικά φαβορί για υψηλή διάκριση — ακόμα και για την ίδια τη νίκη.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει το Ισραήλ, με την πρώτη θέση να δείχνει σταθερό φαβορί, ενώ τη 2η θέση κρατά η Φινλανδία. Όμως η Ελλάδα έχει πλέον προσπεράσει χώρες όπως η Σουηδία και η Ουκρανία, ανεβαίνοντας σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις — ένδειξη ότι η ελληνική συμμετοχή έχει αρχίσει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των στοιχηματικών αγορών.

Η άνοδος αυτή καταδεικνύει ότι οι bookmakers βλέπουν μια πραγματική ευκαιρία για υψηλή διάκριση της Ελλάδας, παρά την απουσία επίσημου τραγουδιού. Σε έναν διαγωνισμό που επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές — από τις σκηνικές παρουσίες μέχρι τις διεθνείς τάσεις — η Ελλάδα φαίνεται να έχει ήδη «χτίσει» μια δυναμική που την καθιστά φαβορί στα μάτια της στοιχηματικής κοινότητας και των Eurofans.

Με τις ημέρες να περνούν και την ανακοίνωση του τραγουδιού να πλησιάζει, οι προσδοκίες για την ελληνική αποστολή ανεβαίνουν, και η θέση της στην τρίτη θέση των αποδόσεων δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μια κορυφαία θέση — ίσως και τη νίκη στη Eurovision 2026, ακόμη και πριν ακουστεί η πρώτη νότα της επίσημης συμμετοχής.

# Χώρα Πιθανότητα Νίκης Αποδόσεις 1 Ισραήλ 11% 6 – 7 2 Φινλανδία 10% 6 – 6.5 3 ΕΛΛΑΔΑ 8% 8 – 10 4 Σουηδία 7% 8.5 – 12 5 Ουκρανία 6% 9 – 14 6 Ιταλία 5% 12 – 17 7 Βέλγιο 4% 13 – 20 8 Δανία 4% 12 – 23 9 Λουξεμβούργο 3% 19 – 25 10 Γαλλία 3% 18 – 20Να σημειώσουμε ότι στα ελληνικά στοιχήματα για τον εθνικό τελικό ο Ακύλας με το FERTO πλέον συγκεντρώνει 52% πιθανότητα για να μας εκπροσωπήσει και ακολουθεί ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon με 20% πιθανότητα.Πηγή: tvnea.com