Η Καίτη Γαρμπή δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Just the 2 of Us, αποκαλύπτοντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις για τη συμμετοχή της, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί τίποτα μέχρι στιγμής.

«Ακόμα δεν έχω οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ωράριο φαίνεται πως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να δώσει το παρών.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η πρόταση που αφορά τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, δεν έχει να κάνει με ρόλο coach αλλά με κριτική επιτροπή. «Εγώ είμαι κριτής», είπε, με τον ίδιο να απορρίπτει το ενδεχόμενο coaching, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε ένα «τελείως μουσικό» σχήμα, «καθαρά για τραγουδιστές».

Πηγή: tvnea.com
«Εκτός σχεδίου» Γνωρίστε τη νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
«Εκτός σχεδίου» Γνωρίστε τη νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
