2026-01-28 17:12:23
Φωτογραφία για Ζεστή και κομψή διαμόρφωση σε 51τμ
Διαμέρισμα 51τμ κλασικής αρχιτεκτονικής διαμορφωμένο σε vintage ύφος σε συνδυασμό με αρκετά στοιχεία πιο σύγχρονης αισθητικής.

Το μπεζ-λευκό στις μεγάλες επιφάνειες, οι εναλλαγές ανοιχτόχρωμου - σκούρου στα μικρά στοιχεία και λεπτομέρειες και η πλήρης αξιοποίηση του χώρου με τα κατάλληλου όγκου έπιπλα για κάθε σημείο, διαμορφώνουν ένα καλαίσθητο και απόλυτα λειτουργικό σπίτι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η εξαήμερη πανεθνική απεργία των μηχανοδηγών παραλύει το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η εξαήμερη πανεθνική απεργία των μηχανοδηγών παραλύει το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Καλαίσθητη και κομψή διαμόρφωση σε άσπρο - γκρι
Καλαίσθητη και κομψή διαμόρφωση σε άσπρο - γκρι
Λειτουργική ασυνήθιστη διαμόρφωση σε 41τμ
Λειτουργική ασυνήθιστη διαμόρφωση σε 41τμ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
FLAT HUNTERS: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες του ΑΝΤ1
FLAT HUNTERS: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες του ΑΝΤ1
Απογευματινή ζώνη: «Live News» και τηλεπαιχνίδια μονοπωλούν το ενδιαφέρον
Απογευματινή ζώνη: «Live News» και τηλεπαιχνίδια μονοπωλούν το ενδιαφέρον
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)