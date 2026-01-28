2026-01-28 17:12:23

Διαμέρισμα 51τμ κλασικής αρχιτεκτονικής διαμορφωμένο σε vintage ύφος σε συνδυασμό με αρκετά στοιχεία πιο σύγχρονης αισθητικής.



Το μπεζ-λευκό στις μεγάλες επιφάνειες, οι εναλλαγές ανοιχτόχρωμου - σκούρου στα μικρά στοιχεία και λεπτομέρειες και η πλήρης αξιοποίηση του χώρου με τα κατάλληλου όγκου έπιπλα για κάθε σημείο, διαμορφώνουν ένα καλαίσθητο και απόλυτα λειτουργικό σπίτι.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



