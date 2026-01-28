2026-01-28 16:39:19

Η τέταρτη —και μεγαλύτερη— απεργία των σιδηροδρομικών γραμμών στη Γερμανία εδώ και 14 μήνες βρίσκεται τώρα στην τρίτη ημέρα της, με το 80% των υπηρεσιών μεγάλων αποστάσεων της Deutsche Bahn (DB) και μεγάλα τμήματα του περιφερειακού δικτύου να έχουν ακυρωθεί.visahq.com Η απεργία, την οποία κήρυξε το συνδικάτο μηχανοδηγών GDL, ξεκίνησε στις 2 π.μ. στις 24 Ιανουαρίου και έχει προγραμματιστεί να sidirodromikanea

