3 μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Η μεταξύ τους «αναμέτρηση» προβλέπεται συναρπαστική και έρχεται στον ΑΝΤ1.
ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 3 «FLAT HUNTERS»
Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης είναι οι 3 FLAT HUNTERS που έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να «κερδίσουν» τους πελάτες τους. Σε αυτή την ανταγωνιστική και καθόλου εύκολη «αποστολή» η διαδρομή τους είναι ξεχωριστή και η εμπειρία τους πολύτιμη. Το αποτέλεσμα, όμως, πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες φροντίζουν να τα υπολογίζουν όλα!
Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters
OI «FLAT HUNTERS» ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Τα γυρίσματα του επιτυχημένου show έχουν ήδη ξεκινήσει και οι Έλληνες Flat Hunters είναι έτοιμοι να ψάξουν και να ανακαλύψουν τα ιδανικά σπίτια για τους πελάτες τους
Αν και εσύ θες να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις!
FLAT HUNTERS_ Έρχεται στον ΑΝΤ1
#FlatHunters
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης
Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου
Project Manager: Μαριλού Ρεπαπή
Αρχισυνταξία: Σόφη Καραγιάννη
Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος
Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions
Πηγή: tvnea.com