2026-01-28 14:19:16
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
15,5%
Σήμερα
14,9%
Happy Day
12,6%
Καλημέρα Ελλάδα
8,2%
Ώρα Ελλάδος
6,6%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Πρωινό
12,4%
Super Κατερίνα
9,9%
Αταίριαστοι
9,0%
Buongiorno
9,0%
Πάντου
6,6%
Breakfast@Star
8,2%
Πρωινά Σ’ Είδον
3,0%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
13,1%
Αλήθειες με τη Ζήνα
10,7%
Live You
7,1%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4,1%
Ώρα για Ψυχαγωγία
3,0%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
1,3%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
18,4%
The Chase
16,8%
Deal IX
15,7%
Τροχός της Τύχης
13,5%
Οικογενειακές Ιστορίες
10,9%
Rouk Zouk
10,3%
Cash or Trash (E)
8,2%
Διαχωρίζω τη θέση μου
7,1%
Ένας Κοντός θα μας Σώσει
6,3%
Στούντιο 4
4,5%
Το ’χουμε!
4,6%
Καθαρές Κουβέντες
4,1%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MasterChef 10
17,7%
Να μ’ αγαπάς
17,5%
Ράδιο Αρβύλα
16,1%
Άγιος Έρωτας II
14,5%
Survivor
11,2%
Μια νύχτα μόνο
9,6%
Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος
9,0%
Grand Hotel
8,5%
Real View
2,7%
Γιατί ρε Πατέρα (E)
2,4%
Το Παιδί
1,5%
Καλά θα πάει κι αυτό
1,3%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Γλυκοπσεύτης
11,3%
Έκρηξη Θυμού
10,5%
The 2Night Show
8,6%
Status Quo
7,4%
Prime Time (E)
6,1%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ