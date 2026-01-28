Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA15,5%Σήμερα14,9%Happy Day12,6%Καλημέρα Ελλάδα8,2%Ώρα Ελλάδος6,6%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Πρωινό12,4%Super Κατερίνα9,9%Αταίριαστοι9,0%Buongiorno9,0%Πάντου6,6%Breakfast@Star8,2%Πρωινά Σ’ Είδον3,0%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις13,1%Αλήθειες με τη Ζήνα10,7%Live You7,1%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,1%Ώρα για Ψυχαγωγία3,0%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος1,3%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News18,4%The Chase16,8%Deal IX15,7%Τροχός της Τύχης13,5%Οικογενειακές Ιστορίες10,9%Rouk Zouk10,3%Cash or Trash (E)8,2%Διαχωρίζω τη θέση μου7,1%Ένας Κοντός θα μας Σώσει6,3%Στούντιο 44,5%Το ’χουμε!4,6%Καθαρές Κουβέντες4,1%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MasterChef 1017,7%Να μ’ αγαπάς17,5%Ράδιο Αρβύλα16,1%Άγιος Έρωτας II14,5%Survivor11,2%Μια νύχτα μόνο9,6%Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος9,0%Grand Hotel8,5%Real View2,7%Γιατί ρε Πατέρα (E)2,4%Το Παιδί1,5%Καλά θα πάει κι αυτό1,3%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Γλυκοπσεύτης11,3%Έκρηξη Θυμού10,5%The 2Night Show8,6%Status Quo7,4%Prime Time (E)6,1%Πηγή: tvnea.com