Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

15,5%

Σήμερα

14,9%

Happy Day

12,6%

Καλημέρα Ελλάδα

8,2%

Ώρα Ελλάδος

6,6%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Πρωινό

12,4%

Super Κατερίνα

9,9%

Αταίριαστοι

9,0%

Buongiorno

9,0%

Πάντου

6,6%

Breakfast@Star

8,2%

Πρωινά Σ’ Είδον

3,0%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

13,1%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10,7%

Live You

7,1%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4,1%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3,0%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

1,3%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

18,4%

The Chase

16,8%

Deal IX

15,7%

Τροχός της Τύχης

13,5%

Οικογενειακές Ιστορίες

10,9%

Rouk Zouk

10,3%

Cash or Trash (E)

8,2%

Διαχωρίζω τη θέση μου

7,1%

Ένας Κοντός θα μας Σώσει

6,3%

Στούντιο 4

4,5%

Το ’χουμε!

4,6%

Καθαρές Κουβέντες

4,1%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

MasterChef 10

17,7%

Να μ’ αγαπάς

17,5%

Ράδιο Αρβύλα

16,1%

Άγιος Έρωτας II

14,5%

Survivor

11,2%

Μια νύχτα μόνο

9,6%

Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

9,0%

Grand Hotel

8,5%

Real View

2,7%

Γιατί ρε Πατέρα (E)

2,4%

Το Παιδί

1,5%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,3%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Γλυκοπσεύτης

11,3%

Έκρηξη Θυμού

10,5%

The 2Night Show

8,6%

Status Quo

7,4%

Prime Time (E)

6,1%

Πηγή: tvnea.com
