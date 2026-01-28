





Η απογευματινή ζώνη ξεκαθάρισε για ακόμη μια μέρα τις ισορροπίες: το «Live News» εκτοξεύτηκε στο 18,4%, δείχνοντας ότι η ενημέρωση παραμένει ασταμάτητος πόλος έλξης για τους τηλεθεατές.

Ακολουθεί το «The Chase» με 16,8%, δείχνοντας ότι τα τηλεπαιχνίδια παραμένουν το μεγάλο «όπλο» απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στην κορυφαία τετράδα βρίσκονται επίσης το «Deal IX» με 15,7% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13,5%, κρατώντας ζωντανή τη μάχη για την πρώτη θέση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο «Rouk Zouk» με 10,35%, που ανεβάζει στροφές και πλησιάζει στα υψηλά επίπεδα της ζώνης.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «Οικογενειακές Ιστορίες» με 10,9%, το «Cash or Trash (E)» με 8,2%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 7,1% και το «Ένας Κοντός θα μας Σώσει» με 6,3%, χωρίς όμως να μπορούν να αμφισβητήσουν τους ισχυρούς της ζώνης.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4,5%, το «Το ’χουμε!» με 4,6% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,1%, παραμένοντας μακριά από τις υψηλές πτήσεις της απογευματινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com