2026-01-28 14:19:16
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Live News» και τηλεπαιχνίδια μονοπωλούν το ενδιαφέρον



Η απογευματινή ζώνη ξεκαθάρισε για ακόμη μια μέρα τις ισορροπίες: το «Live News» εκτοξεύτηκε στο 18,4%, δείχνοντας ότι η ενημέρωση παραμένει ασταμάτητος πόλος έλξης για τους τηλεθεατές.

Ακολουθεί το «The Chase» με 16,8%, δείχνοντας ότι τα τηλεπαιχνίδια παραμένουν το μεγάλο «όπλο» απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στην κορυφαία τετράδα βρίσκονται επίσης το «Deal IX» με 15,7% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13,5%, κρατώντας ζωντανή τη μάχη για την πρώτη θέση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο «Rouk Zouk» με 10,35%, που ανεβάζει στροφές και πλησιάζει στα υψηλά επίπεδα της ζώνης.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «Οικογενειακές Ιστορίες» με 10,9%, το «Cash or Trash (E)» με 8,2%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 7,1% και το «Ένας Κοντός θα μας Σώσει» με 6,3%, χωρίς όμως να μπορούν να αμφισβητήσουν τους ισχυρούς της ζώνης.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4,5%, το «Το ’χουμε!» με 4,6% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,1%, παραμένοντας μακριά από τις υψηλές πτήσεις της απογευματινής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
FLAT HUNTERS: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες του ΑΝΤ1
FLAT HUNTERS: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες του ΑΝΤ1
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Να μ’ αγαπάς» κονταροχτυπιούνται – Χαμηλά ποσοστά για το «Μια νύχτα μόνο» που σάρωνε...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» οδηγεί την κούρσα
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)
Ο Θοδωρής Μαραντίνης με εκπομπή... - Αυτό είναι το project
Το καρφί του Λιάγκα στο Καλημέρα Ελλάδα για την καθυστέρηση ...
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
