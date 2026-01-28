





Στην prime time ζώνη καταγράφηκε σφιχτή μάχη κορυφής, με το «MasterChef 10» να φτάνει στο 17,7% και το «Να μ’ αγαπάς» να ακολουθεί από κοντά με 17,5%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν τα δύο ισχυρότερα προγράμματα της ζώνης. Το «Ράδιο Αρβύλα» με 16,1% διατηρεί σταθερή δυναμική, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» με 14,5% παραμένει ισχυρός στις υψηλές θέσεις.

Στη μεσαία κατηγορία, το «Survivor» με 11,2% και η «Μια νύχτα μόνο» με 9,6% κρατούν επαφή με την κορυφή, ενώ το «Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 9,0% και το «Grand Hotel» με 8,5% παραμένουν σταθερά. Στον πάτο, τα «Real View» 2,7%, «Το Παιδί» 1,5% και «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,3% δεν κατάφεραν να βρουν κοινό, με το «Γιατί ρε Πατέρα (E)» στο 2,4% να κινείται επίσης χαμηλά.

Late night ζώνη: Ο «Γλυκοπσεύτης» στην κορυφή

Στο late night, ο «Γλυκοπσεύτης» στο Alpha σημείωσε 11,3%, κρατώντας προβάδισμα σε μια ζώνη με μειωμένη κινητικότητα. Το «Έκρηξη Θυμού» στο Star ακολούθησε με 10,5%, ενώ το The 2Night Show διατήρησε 8,6%. Στα μεσαία επίπεδα βρέθηκαν το Status Quo 7,4% και το Prime Time (E) 6,1%, χωρίς να απειλούν την κορυφή της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com