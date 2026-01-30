2026-01-30 14:46:59

Η επιβλητική κλασική αρχιτεκτονική του διαμερίσματος, λευκό - μπεζ για όλες τις μεγάλου όγκου επιφάνειες, έντονο χρώμα και πολυχρωμίες σε μικρότερα στοιχεία, μαύρες λεπτομέρειες, ενιαίο ξύλινο δάπεδο, πολλές διαφορετικές υφές - υλικά και έπιπλα αντικέ και σε Art Nouveau στυλ, σε συνδυασμό με εντελώς απλής φόρμας σύγχρονα κομμάτια, δημιουργούν μια "πλούσια" διαμόρφωση και έναν χώρο απόλυτα φιλόξενο και κομψό.



Οι επιλογές των επίπλων και η σε πολλές περιπτώσεις γωνιακή τους τοποθέτηση συμβάλλει στην δημιουργία ελεύθερων χώρων σε αρκετά σημεία, έτσι που ο χώρος συνολικά μοιάζει πολύ μεγαλύτερος από τα 74τμ που στην πραγματικότητα καταλαμβάνει.



