2026-01-30 14:46:59
Φωτογραφία για Καλαίσθητη και ζεστή διαμόρφωση σε διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής
Η επιβλητική κλασική αρχιτεκτονική του διαμερίσματος, λευκό - μπεζ για όλες τις μεγάλου όγκου επιφάνειες, έντονο χρώμα και πολυχρωμίες σε μικρότερα στοιχεία, μαύρες λεπτομέρειες, ενιαίο ξύλινο δάπεδο, πολλές διαφορετικές υφές - υλικά και έπιπλα αντικέ και σε Art Nouveau στυλ, σε συνδυασμό με εντελώς απλής φόρμας σύγχρονα κομμάτια, δημιουργούν μια "πλούσια" διαμόρφωση και έναν χώρο απόλυτα φιλόξενο και κομψό. 

Οι επιλογές των επίπλων και η σε πολλές περιπτώσεις γωνιακή τους τοποθέτηση συμβάλλει στην δημιουργία ελεύθερων χώρων σε αρκετά σημεία, έτσι που ο χώρος συνολικά μοιάζει πολύ μεγαλύτερος από τα 74τμ που στην πραγματικότητα καταλαμβάνει. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

franzondurietz.se

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζεστή και κομψή διαμόρφωση σε 51τμ
Ζεστή και κομψή διαμόρφωση σε 51τμ
Ένα λειτουργικό, όμορφο και φωτεινό διαμέρισμα 56τμ
Ένα λειτουργικό, όμορφο και φωτεινό διαμέρισμα 56τμ
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
Τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση μικρών σαλονιών
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Διαμόρφωση κήπου: Σε τι αξίζει να επενδύσετε κα σε τι όχι
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
7 Λειτουργικές και όμορφες διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού
7 Λειτουργικές και όμορφες διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
Your Face Sounds Familiar: Σε τροχιά επιστροφής...– Έντονη κινητικότητα και σενάρια για γνωστή τραγουδίστρια στην παρουσίαση...
Your Face Sounds Familiar: Σε τροχιά επιστροφής...– Έντονη κινητικότητα και σενάρια για γνωστή τραγουδίστρια στην παρουσίαση...
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά – Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80
Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά – Μια βόλτα στη νύχτα της δεκαετίας του ’80