Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Πρωινό13,4%Super Κατερίνα. V11,3%Αταίριαστοι11,0%10 Παντού8,3%Buongiorno8,2%Breakfast@Star6,6%Πρωινά Σε Είδον2,9%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις17,2%Αλήθειες με τη Ζήνα8,0%Live You5,1%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,7%Ώρα για Ψυχαγωγία2,5%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2,1%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News19,4%Deal15,2%The Chase13,8%Τροχός της Τύχης13,6%Οικογενειακές Ιστορίες12,3%Rouk Zouk10,35%Στούντιο 46,9%Cash or Trash6,7%Διαχωρίζω τη θέση μου6,6%5 X 5 Celebrity6,4%Ένας Μάγκας στα Σαλόνια5,9%Καθαρές Κουβέντες4,0%Το 'χουμε!3,0%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54UEFA Champions League: Άγιαξ – Ολυμπιακός26,8%Το Σόι Σου. V (E)17,9%Ράδιο Αρβύλα15,3%Το Σόι Σου. V (E)13,8%MasterChef 1012,6%Survivor9,9%Grand Hotel9,6%Τότε και Τώρα9,0%Αδιάκριτες8,2%Μία Κυρία στα Μπουζούκια (Alpha)7,3%Τρελλαδικό Πολυτελείας (Alpha)6,4%Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές (Star)6,4%Παιχνίδια Εκδίκησης (E)5,5%Το Παιδί3,4%Κοινωνία Άνω Κάτω2,9%Πηγή: tvnea.com