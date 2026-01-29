2026-01-29 11:39:02
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Πρωινό
13,4%
Super Κατερίνα
11,3%
Αταίριαστοι
11,0%
10 Παντού
8,3%
Buongiorno
8,2%
Breakfast@Star
6,6%
Πρωινά Σε Είδον
2,9%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
17,2%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8,0%
Live You
5,1%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3,7%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,5%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2,1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
19,4%
Deal
15,2%
The Chase
13,8%
Τροχός της Τύχης
13,6%
Οικογενειακές Ιστορίες
12,3%
Rouk Zouk
10,35%
Στούντιο 4
6,9%
Cash or Trash
6,7%
Διαχωρίζω τη θέση μου
6,6%
5 X 5 Celebrity
6,4%
Ένας Μάγκας στα Σαλόνια
5,9%
Καθαρές Κουβέντες
4,0%
Το ’χουμε!
3,0%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
UEFA Champions League: Άγιαξ – Ολυμπιακός
26,8%
Το Σόι Σου. V (E)
17,9%
Ράδιο Αρβύλα
15,3%
Το Σόι Σου. V (E)
13,8%
MasterChef 10
12,6%
Survivor
9,9%
Grand Hotel
9,6%
Τότε και Τώρα
9,0%
Αδιάκριτες
8,2%
Μία Κυρία στα Μπουζούκια (Alpha)
7,3%
Τρελλαδικό Πολυτελείας (Alpha)
6,4%
Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές (Star)
6,4%
Παιχνίδια Εκδίκησης (E)
5,5%
Το Παιδί
3,4%
Κοινωνία Άνω Κάτω
2,9%
Πηγή: tvnea.com
