2026-01-29 11:39:02
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Πρωινό

13,4%

Super Κατερίνα
. V

11,3%

Αταίριαστοι

11,0%

10 Παντού

8,3%

Buongiorno

8,2%

Breakfast@Star

6,6%

Πρωινά Σε Είδον

2,9%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

17,2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8,0%

Live You

5,1%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3,7%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,5%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2,1%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

19,4%

Deal

15,2%

The Chase

13,8%

Τροχός της Τύχης

13,6%

Οικογενειακές Ιστορίες

12,3%

Rouk Zouk

10,35%

Στούντιο 4

6,9%

Cash or Trash

6,7%

Διαχωρίζω τη θέση μου

6,6%

5 X 5 Celebrity

6,4%

Ένας Μάγκας στα Σαλόνια

5,9%

Καθαρές Κουβέντες

4,0%

Το ’χουμε!

3,0%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

UEFA Champions League: Άγιαξ – Ολυμπιακός

26,8%

Το Σόι Σου. V (E)

17,9%

Ράδιο Αρβύλα

15,3%

Το Σόι Σου. V (E)

13,8%

MasterChef 10

12,6%

Survivor

9,9%

Grand Hotel

9,6%

Τότε και Τώρα

9,0%

Αδιάκριτες

8,2%

Μία Κυρία στα Μπουζούκια (Alpha)

7,3%

Τρελλαδικό Πολυτελείας (Alpha)

6,4%

Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές (Star)

6,4%

Παιχνίδια Εκδίκησης (E)

5,5%

Το Παιδί

3,4%

Κοινωνία Άνω Κάτω

2,9%

Πηγή: tvnea.com
