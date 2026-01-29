2026-01-29 10:25:35
Φωτογραφία για Πέμπτη, 29/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 87 - Β.Μ.) και περιηγηθούμε στο υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 36ου κεφαλαίου "Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε!" (σελίδα 88 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 41 και 42 του Τ.Ε..

Φυσική: Αρχικά, με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε την υπογραμμισμένη θεωρία, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες του ΦΕ13 "Οικονομία στη χρήση της ενέργειας" (σελίδες 47 έως και 49). Μετά, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας "Ενέργεια", με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης.

Γεωγραφία: Το υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης και ο άτλαντάς μας θα μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε στη μνήμη μας όσα συζητήσαμε σχετικά με το 24ο κεφάλαιο "Η θέση της Ευρώπης" και να διευκολυνθούμε στη μελέτη των υπογραμμισμένων του κεφαλαίου. Δεν ξεχνάμε να συμπληρώσουμε την εργασία 2, στη σελίδα 36 του Τ.Ε..

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Poor Things, το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου στον ALPHA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Poor Things", το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου στον ALPHA
Απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο στον Έβρο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο στον Έβρο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/1/2026)
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
Τετάρτη, 28/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 28/1/2026: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του
Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του
Έκπληξη στο «Σόι σου»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει guest εμφάνιση!
Έκπληξη στο «Σόι σου»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει guest εμφάνιση!
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια