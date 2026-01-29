Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 87 - Β.Μ.) και περιηγηθούμε στο υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 36ου κεφαλαίου "Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε!" (σελίδα 88 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 41 και 42 του Τ.Ε..Φυσική: Αρχικά, με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε την υπογραμμισμένη θεωρία, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες του ΦΕ13 "Οικονομία στη χρήση της ενέργειας" (σελίδες 47 έως και 49). Μετά, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας "Ενέργεια", με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης.Γεωγραφία: Το υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης και ο άτλαντάς μας θα μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε στη μνήμη μας όσα συζητήσαμε σχετικά με το 24ο κεφάλαιο "Η θέση της Ευρώπης" και να διευκολυνθούμε στη μελέτη των υπογραμμισμένων του κεφαλαίου. Δεν ξεχνάμε να συμπληρώσουμε την εργασία 2, στη σελίδα 36 του Τ.Ε..

