2026-01-29 10:13:20
Φωτογραφία για Έκπληξη στο «Σόι σου»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει guest εμφάνιση!



Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους τηλεθεατές της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Το Σόι σου» του Alpha, καθώς στα επόμενα επεισόδια πρόκειται να κάνει guest εμφάνιση ο πολυαγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης. 

Η συμμετοχή του Καπουτζίδη στη σειρά έρχεται να δώσει έναν επιπλέον λόγο για προσμονή στους fans, καθώς το κανάλι έχει ήδη μοιραστεί στα social media teaser υλικό όπου οι πρωταγωνιστές σχολιάζουν έναν μυστηριώδη νέο χαρακτήρα που πρόκειται να εμφανιστεί στην πλοκή.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερο ρόλο – έκπληξη, ο οποίος αναμένεται να προσθέσει χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές καθώς μπαίνει στη σειρά για να τους θάψει...







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του
