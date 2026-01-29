





Ο ANT1 προχωρά σε αλλαγή στο πρόγραμμά του, μεταφέροντας το «ΒΙΝΥΛΙΟ» του Αντώνη Κανάκη σε πιο ισχυρή τηλεοπτική ζώνη. Από την Πέμπτη 05/02, η αγαπημένη, ζωντανή μουσική εκπομπή θα προβάλλεται πλέον κάθε Πέμπτη στις 23:20, ενταγμένη στην prime time του σταθμού.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της βραδινής ζώνης του ANT1 με ένα πρόγραμμα που ξεχωρίζει για τη μουσική του ταυτότητα, το χιούμορ και τη νοσταλγική του διάθεση. Το «ΒΙΝΥΛΙΟ», με τον Αντώνη Κανάκη και τη σταθερή του παρέα, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, συνεχίζει να μεταδίδεται ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, διατηρώντας τον αυθόρμητο και αυθεντικό χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει.

Πηγή: tvnea.com