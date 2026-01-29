2026-01-29 15:29:05

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 και 1683, στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη, καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. sidirodromikanea

