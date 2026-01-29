2026-01-29 15:29:05
Φωτογραφία για Hellenic Train : Με λεωφορεία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 και 1683, στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη, καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. sidirodromikanea
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
