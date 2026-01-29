2026-01-29 17:39:47
Φωτογραφία για Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Πάντειο Πανεπιστήμιο

 



Ο Όμιλος Antenna, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κοινωνικού Αντίκτυπου, συνεχίζει τη συνεργασία του με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο τη στήριξη της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους.

Ως στρατηγικός ακαδημαϊκός συνεργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, ADandPRLAB του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ο Όμιλος Antenna συνεργάζεται με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του ADandPRLAB, Μπέττυ Τσακαρέστου και με τους φοιτητές του μαθήματος «Social Issues, Social Innovation and Corporate Responsibility».

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στα Village Cinemas @ The Mall Athens, πραγματοποιήθηκαν οι τελικές παρουσιάσεις των φοιτητικών ομάδων του μαθήματος «Social Issues, Social Innovation and Corporate Responsibility». Οι φοιτητές παρουσίασαν ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα με κοινωνικό αντίκτυπο, που ανέπτυξαν μέσα από ομαδική έρευνα, στο πλαίσιο της θεματικής «Dare to Challenge» και του «Prime Time for Youth Challenge», που σχεδιάστηκε αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Οι θεματικές των παρουσιάσεων αφορούσαν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία, η ισότητα των φύλων, η γυναικεία ενδυνάμωση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συμπερίληψη. Στο project συμμετείχαν φοιτητές Erasmus+ από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τουρκία), ενισχύοντας τον διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής δράσης του Ομίλου.

Από την πλευρά του Ομίλου Antenna, στη διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης συμμετείχαν ενεργά, προσφέροντας στοχευμένες παρατηρήσεις και πρακτικές κατευθύνσεις, τα στελέχη: Θέτης Γούλιου, Chief Business Strategy and AI Officer-Antenna Group, Ευφροσύνη Θαλασσινού, Head of Talent Development & Employee Engagement-Antenna Group, Τέσσα Κορλέτη, Corporate Communication & PR Director-ANT1, Βασιλική Κωστούρου, Director-ANT1 Media College, Δόμνικα Σκρέτα, Social Impact Manager-Antenna Group και Γιώτα Σπανού, Director of Entertainment-ANT1.

Ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη νέα γενιά, μέσα από συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Αλλαγή μέρας και ώρας για το «ΒΙΝΥΛΙΟ» - Τι ώρα θα παίζει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγή μέρας και ώρας για το «ΒΙΝΥΛΙΟ» - Τι ώρα θα παίζει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
Κλειδώνει η συνεργασία Μαγγίρα – Star;
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Σήμερα (12/1) το νέο Webinar της Liafarm σε συνεργασία με τη Lilly Φαρμασερβ
Σήμερα (12/1) το νέο Webinar της Liafarm σε συνεργασία με τη Lilly Φαρμασερβ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Με λεωφορεία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Hellenic Train : Με λεωφορεία τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Οι Αθώοι: Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του MEGA
Οι Αθώοι: Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του MEGA
Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη – Ρόλος με άνοια και αγώνα με τον χρόνο
Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη – Ρόλος με άνοια και αγώνα με τον χρόνο
Νίκος Υποφάντης για Λιβαθινού: «Η διοίκηση του ΑΝΤ1 έκρινε ότι δεν ταιριάζει με τον Παναγιώτη Στάθη»
Νίκος Υποφάντης για Λιβαθινού: «Η διοίκηση του ΑΝΤ1 έκρινε ότι δεν ταιριάζει με τον Παναγιώτη Στάθη»