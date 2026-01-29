Ο Όμιλος Antenna, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κοινωνικού Αντίκτυπου, συνεχίζει τη συνεργασία του με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο τη στήριξη της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους.

Ως στρατηγικός ακαδημαϊκός συνεργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, ADandPRLAB του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ο Όμιλος Antenna συνεργάζεται με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του ADandPRLAB, Μπέττυ Τσακαρέστου και με τους φοιτητές του μαθήματος «Social Issues, Social Innovation and Corporate Responsibility».

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στα Village Cinemas @ The Mall Athens, πραγματοποιήθηκαν οι τελικές παρουσιάσεις των φοιτητικών ομάδων του μαθήματος «Social Issues, Social Innovation and Corporate Responsibility». Οι φοιτητές παρουσίασαν ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα με κοινωνικό αντίκτυπο, που ανέπτυξαν μέσα από ομαδική έρευνα, στο πλαίσιο της θεματικής «Dare to Challenge» και του «Prime Time for Youth Challenge», που σχεδιάστηκε αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Οι θεματικές των παρουσιάσεων αφορούσαν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία, η ισότητα των φύλων, η γυναικεία ενδυνάμωση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συμπερίληψη. Στο project συμμετείχαν φοιτητές Erasmus+ από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τουρκία), ενισχύοντας τον διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής δράσης του Ομίλου.

Από την πλευρά του Ομίλου Antenna, στη διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης συμμετείχαν ενεργά, προσφέροντας στοχευμένες παρατηρήσεις και πρακτικές κατευθύνσεις, τα στελέχη: Θέτης Γούλιου, Chief Business Strategy and AI Officer-Antenna Group, Ευφροσύνη Θαλασσινού, Head of Talent Development & Employee Engagement-Antenna Group, Τέσσα Κορλέτη, Corporate Communication & PR Director-ANT1, Βασιλική Κωστούρου, Director-ANT1 Media College, Δόμνικα Σκρέτα, Social Impact Manager-Antenna Group και Γιώτα Σπανού, Director of Entertainment-ANT1.

Ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη νέα γενιά, μέσα από συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς.







Πηγή: tvnea.com