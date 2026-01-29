2026-01-29 16:27:03
Η Alstom έφτασε σε ένα νέο ορόσημο στον ψηφιακό σιδηροδρομικό μετασχηματισμό της Νορβηγίας με την αναβάθμιση του 100ού τρένου που ενσωματώνει την τεχνολογία σηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).railway-news.comΤο πρόγραμμα σηματοδότησης, το οποίο είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα στην Ευρώπη, θα οδηγήσει τελικά σε μετατροπή περισσότερων από 350 τρένων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνεργασία του Ομίλου Antenna με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ