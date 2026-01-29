2026-01-29 16:27:03

Η Alstom έφτασε σε ένα νέο ορόσημο στον ψηφιακό σιδηροδρομικό μετασχηματισμό της Νορβηγίας με την αναβάθμιση του 100ού τρένου που ενσωματώνει την τεχνολογία σηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).railway-news.comΤο πρόγραμμα σηματοδότησης, το οποίο είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα στην Ευρώπη, θα οδηγήσει τελικά σε μετατροπή περισσότερων από 350 τρένων sidirodromikanea

