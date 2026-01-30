2026-01-30 14:17:23
Φωτογραφία για Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Υπάρχει μεγάλη διακοπή σε όλα τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής West Coast Main Line μεταξύ του σταθμού Euston και του Watford Junction λόγω πυρκαγιάς στο βόρειο Λονδίνο..bbc.comΠερίπου 70 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 09:30 GMT σε ένα εμπορικό κτίριο στην οδό Regent's Park στο Chalk Farm, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB).Οι sidirodromikanea
7 Λειτουργικές και όμορφες διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού
7 Λειτουργικές και όμορφες διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
