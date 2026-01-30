2026-01-30 14:17:23

Υπάρχει μεγάλη διακοπή σε όλα τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής West Coast Main Line μεταξύ του σταθμού Euston και του Watford Junction λόγω πυρκαγιάς στο βόρειο Λονδίνο..bbc.comΠερίπου 70 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 09:30 GMT σε ένα εμπορικό κτίριο στην οδό Regent's Park στο Chalk Farm, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB).Οι sidirodromikanea

