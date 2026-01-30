Eίσοδος. H πρώτη ...εντύπωση αλλά και το σημείο που ίσως θέλετε να αφήνετε πανωφόρια - παπούτσια μπαίνοντας στο σπίτι. Όσο μικρός ή "δύσκολος" σε διαρρύθμιση και αν είναι ο χώρος πάντα υπάρχουν τρόποι για καλαίσθητες, οικονομικές και λειτουργικές διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού

Ανάλογα με το αν θέλετε ή όχι στο σημείο της εισόδου να τοποθετούνται ρούχα-παπούτσια κλπ ή σας ενδιαφέρει περισσότερο το ....διακοσμητικό του πράγματος :) επιλέξτε μια σύνθεση αποτελούμενη από ένα ή περισσότερο μικρά έπιπλα που πολύ συχνά είναι πρακτικότερο να τα προμηθευτείτε μεμονωμένα, αφού τα ειδικά έπιπλα εισόδου συνήθως προσφέρονται σε μεγάλες διαστάσεις ή τιμές "απαγορευτικές", ενώ κάτι ανάλογο μπορεί να δημιουργηθεί πολύ οικονομικότερα από διαφορετικά και ταιριαστά μεταξύ τους κομμάτια.Δύο ράφια με συρτάρι και ένας οικονομικός καθρέφτης, που μπορεί να είναι ακόμη και μια DIY κατασκευή, θα δημιουργήσουν πανεύκολα τον χώρο για τα εντελώς αναγκαία όταν ο χώρος εισόδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και σας αφήνει περιθώριο τοποθέτησης επίπλου μόνο στην μία πλευρά του τοίχου.Αισθητικά μια σύνθεση αυτής της μορφής πλαισιωμένη και με ένα καλάθι, ξύλινο κουτί κλπ στο κάτω μέρος είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη και ταιριαστή σε κάθε σπίτι ανεξάρτητα από το ύφος διακόσμησής του.Παραλλαγή της ίδιας πρότασης, αν ο χώρος επιτρέπει τοποθέτηση επίπλου και στους δύο τοίχους, ένα απλό επιτοίχιο ράφι και ένα τοποθετημένο σε χαμηλότερο ύψος από την απέναντι πλευρά με χρήση καθίσματος, κάτω από το οποίο μπορούν επίσης να τοποθετηθούν καλάθια, κουτιά για αποθήκευση παπουτσιών κλπ.Κρεμάστρα, καθρέφτης και ένα στενό έπιπλο.Η πιο κλασσική σύνθεση για τον χώρο εισόδου που όμως, ανάλογα με το ύφος κάθε κομματιού, το σύνολο μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική όψη.

Γενικά τα έπιπλα - αντικείμενα από ξύλο ακατέργαστης ή και τεχνητά παλαιωμένης όψης, οι κρεμάστρες - καλόγεροι επίσης από ακατέργαστο ξύλο και εντελώς απλού σχεδιασμού όπως και οι κλασσικοί καθρέφτες είναι από τους πιο καλαίσθητους συνδυασμούς.

Αν στον χώρο εισόδου του σπιτιού υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μιας εντοιχισμένης ντουλάπας, με κανονικά ανοιγόμενη ή συρόμενη πόρτα, προτιμήστε αυτή την επιλογή που ειδικά σε μικρά σπίτια θα σας προσφέρει έναν ιδιαίτερα λειτουργικό χώρο για ρούχα - παπούτσια.

Μια απλή κρεμάστρα τοίχου για τα στοιχειώδη κι ένα κάθισμα τύπου σκαμπώ είναι επίσης μια από τις απλές επιλογές για να διαμορφώσετε έναν στοιχειώδη χώρο εισόδου, που μπορεί να πλαισιωθεί και με ένα ακόμη ψηλό κομμάτι πχ ένα φυτό εσωτερικού χώρου, ένα κάθετο κάδρο ή καθρέφτη κλπ.

Σαν κάθισμα σε συνθέσεις αυτής της μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και απλά ξύλινα σκαμνάκια με σκοινί ή ψάθα ενώ η χρήση γενικά ψάθινων στοιχείων, ειδικά στην καλοκαιρινή διαμόρφωση του χώρου, είναι από τις εντυπωσιακές επιλογές αισθητικά.

Ξύλινα καφάσια σαν ...παπουτσοθήκη!



Μια απλή τεχνική παλαίωσης στο ξύλο τους και μια ξύλινη κρεμάστρα αρκούν για να διαμορφώσουν απόλυτα λειτουργικά την είσοδο ειδικά σε νεανικά ή εξοχικά σπίτια, όπως και σε σπίτια με αρκετούς ενοίκους και κυρίως παιδιά, που θέλουν απλά εύκολα και γρήγορα να ξεφορτώνονται :) παπούτσια και πανωφόρια μπαίνοντας στο σπίτι.

Αν είναι το σώμα του καλοριφέρ που δεν σας επιτρέπει την τοποθέτηση ενός μικρού επίπλου στον χώρο της εισόδου η λύση είναι μια ειδική κατασκευή!



Ανάλογα με την γενική διαμόρφωση του χώρου (αν το σώμα βρίσκεται σε εσοχή ή ελεύθερα τοποθετημένο στον τοίχο, το συνολικό πλάτος του σημείου κλπ) ένα "κάλυμμα"-επένδυση για το καλοριφέρ μπορεί να πλαισιωθεί με ράφια και καθρέφτη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους δημιουργώντας ένα πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα.

