Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026, εξαιτίας των παραλογισμών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ να περικόψουν νομιμότατες εκτελέσεις συνταγών με ΦΥΚ για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ που εκτελέστηκαν τον Ιανουάριο μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την προ δέκα λεπτών γραπτή διαβεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης περί αποδοχής όλων των αιτημάτων της Διοίκησης του Π.Φ.Σ., δεν θα προβούμε σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ.

Η πληρωμή θα γίνει κανονικά με τις υπόλοιπες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ αρχές Μαρτίου.

Με ενότητα και συλλογική στάση αγαπητοί συνάδελφοι, πάντα επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Την επιστολή μας στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης(εδώ)Την επιστολή που θα αποστέλλαμε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τους φαρμακοποιούς της Χώρας για τους λόγους αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ (εδώ)Την απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης που κάνει αποδεκτά τα δύο αιτήματα μας (εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

