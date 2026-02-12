2026-02-12 11:17:04

Διαμέρισμα σε κτίριο προπολεμικής αρχιτεκτονικής στη Βαρσοβία πλήρως ανακαινισμένο και προσαρμοσμένο στο ...σήμερα από τον σχεδιαστή Filip Domagala.



Ένας πραγματικά ξεχωριστός χώρος που κατά την αναμόρφωσή του σε Σκανδιναβικό μινιμαλιστικό στυλ χρησιμοποιήθηκαν retro λεπτομέρειες, ως σύνδεση της σύγχρονης λειτουργικής διαμόρφωσης με την ιστορία και την ατμόσφαιρα του κτιρίου.



Γήινες αποχρώσεις, ξύλο, καθρέφτες, λιτές διακοσμητικές επιλογές και σύγχρονα υλικά που αντανακλούν το φως έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους, δημιουργώντας εκτός της ιδιαίτερης αισθητικής και την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου από τα 52τμ που καταλαμβάνει το διαμέρισμα.







instagram.com/domagala_design



