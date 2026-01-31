2026-01-31 12:27:26
Φωτογραφία για Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Δεν θέλω να γίνω ο παρουσιαστής του 2-3%
Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» έκανε δηλώσεις  ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Η ρεπόρτερ Μαρία Κοκολάκη τον προσέγγισε για να σχολιάσει τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος είχε αναφερθεί στους παρουσιαστές που ακολούθησαν μετά από εκείνον, λέγοντας πως τον “προσπέρασαν επιδεικτικά”.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη φετινή μου επιλογή, με την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου, το πώς περνάμε στην ομάδα. Η Κατερίνα είναι στην καλύτερή της φάση. Είπε τι θα γίνει με την εγκυμοσύνη της. Είμαστε ομάδα και έτσι θα βοηθήσουμε να κρατήσουμε την εκπομπή όσο γίνεται ψηλότερα, να μην αφήσουμε καμένη γη στο Κατερινιώ τις ημέρες που θα λείψει», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Καταλαβαίνω απόλυτα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μου τα λέει κι εμένα όταν μιλάμε κατά καιρούς στο τηλέφωνο. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τα σχόλια που έγιναν από παρουσιαστές στα λεγόμενα του Δημήτρη», απαντά σε σχετική ερώτηση ο δημοσιογράφος.

«Παρουσιαστή σε κάνει ο κόσμος, η αγάπη φαίνεται στα νούμερα τηλεθέασης. Παρουσιαστής είναι αυτός που τον αγαπά και τον ακολουθεί ο κόσμος. Καλά είναι εκεί που είναι ο Δημήτρης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Δεν θα ήθελα να γίνω ένας από τους 6-7 παρουσιαστές που παλεύουν φέτος με το 1-2-3% για να λέω ότι είμαι παρουσιαστής», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης .

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
GRAND HOTEL: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
GRAND HOTEL: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Κατακραυγή στη Γαλλία: Δεν επιτρέπονται παιδιά στα διαμερίσματα των τρένων!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατακραυγή στη Γαλλία: Δεν επιτρέπονται παιδιά στα διαμερίσματα των τρένων!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ανταλλακτήριο Ιδεών: Μιλάει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς
Ανταλλακτήριο Ιδεών: Μιλάει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς
Νίκος Μουτσινάς: «Απομακρύνομαι συνειδητά από την τηλεόραση – Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες»
Νίκος Μουτσινάς: «Απομακρύνομαι συνειδητά από την τηλεόραση – Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες»
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Μαρία Αναστασόπουλου: Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει...
Μαρία Αναστασόπουλου: Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τσούνης για το guest του Καπουτζίδη στο «Σόι Σου»: «Ελπίζω να έρθει και στους Χαμπέους»
Τσούνης για το guest του Καπουτζίδη στο «Σόι Σου»: «Ελπίζω να έρθει και στους Χαμπέους»
«Kitchen Lab» - «Μαμαδίστικο» μενού & πιάτα με απλά υλικά αλλά δυνατές γεύσεις!
«Kitchen Lab» - «Μαμαδίστικο» μενού & πιάτα με απλά υλικά αλλά δυνατές γεύσεις!
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...