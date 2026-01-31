2026-01-31 12:27:26

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» έκανε δηλώσεις ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Η ρεπόρτερ Μαρία Κοκολάκη τον προσέγγισε για να σχολιάσει τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος είχε αναφερθεί στους παρουσιαστές που ακολούθησαν μετά από εκείνον, λέγοντας πως τον “προσπέρασαν επιδεικτικά”.



«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη φετινή μου επιλογή, με την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου, το πώς περνάμε στην ομάδα. Η Κατερίνα είναι στην καλύτερή της φάση. Είπε τι θα γίνει με την εγκυμοσύνη της. Είμαστε ομάδα και έτσι θα βοηθήσουμε να κρατήσουμε την εκπομπή όσο γίνεται ψηλότερα, να μην αφήσουμε καμένη γη στο Κατερινιώ τις ημέρες που θα λείψει», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.



«Καταλαβαίνω απόλυτα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μου τα λέει κι εμένα όταν μιλάμε κατά καιρούς στο τηλέφωνο. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τα σχόλια που έγιναν από παρουσιαστές στα λεγόμενα του Δημήτρη», απαντά σε σχετική ερώτηση ο δημοσιογράφος.



«Παρουσιαστή σε κάνει ο κόσμος, η αγάπη φαίνεται στα νούμερα τηλεθέασης. Παρουσιαστής είναι αυτός που τον αγαπά και τον ακολουθεί ο κόσμος. Καλά είναι εκεί που είναι ο Δημήτρης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.



«Δεν θα ήθελα να γίνω ένας από τους 6-7 παρουσιαστές που παλεύουν φέτος με το 1-2-3% για να λέω ότι είμαι παρουσιαστής», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης .



