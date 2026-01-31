Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη βρέθηκαν μαζί απέναντι στον Λάμπρο Κωνσταντάρα για μια κοινή συνέντευξη.

Το δημοφιλές δίδυμο της πρωινής ζώνης της ΕΡΤ1 μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”, αποκαλύπτοντας πώς βλέπουν τα νούμερα τηλεθέασης, τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη συνεργασία τους, αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζουν τη δημοσιότητα με γνώμονα τα παιδιά τους.

«Δεν φοβηθήκαμε τη μεταξύ μας χημεία. Η Μαρία είναι φίλη με την Κατερίνα πολλά χρόνια αλλά δεν είχε τύχει να κάνουμε παρέα. Αναγνωρίζουμε στο ότι, παρόλο που δεν συνδυαζόμαστε στον τρόπο που καταλαβαίνουμε τα πράγματα, έχουμε δέσει», δηλώνει ο Κρατερός Κατσούλης.Αφού περιέγραψε το παρασκήνιο της μεταξύ τους συνεργασίας και το πώς βρέθηκε στο πόστο του στην ΕΡΤ1, ο ηθοποιός τόνισε με χιούμορ: «Θα είχα πει όχι αμέσως, αν μου έλεγε ότι θα είμαι με τη Μαρία Ηλιάκη. Είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή, η διάθεσή μας είναι να συνεχίσουμε».«Εμάς μας είπαν “ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη δουλειά και μη μπείτε στη διαδικασία να κοιτάτε τα νούμερα”. Να φτιάξουμε μία ωραία εκπομπή έτσι όπως τη φανταζόμαστε σε μία ζώνη δύσκολη και θα δούμε τι θα γίνει. Του χρόνου έχω τάξει στην… Σταματίνα ότι θα την “φάμε”», σχολιάζει ο Κρατερός Κατσούλης.«Όταν τα νούμερα δεν είναι καλά, γίνομαι χάλια. Όταν είναι καλύτερα, τρελαίνομαι. Στέλνω μηνύματα στην ομαδική μας. Έχουμε χάσει λίγο την ανθρωπιά μας με τα νούμερα. Καταλαβαίνω ότι τα κανάλια είναι επιχειρήσεις αλλά δώσε και λίγο χρόνο, ρε παιδί μου», δηλώνει από την πλευρά της η Μαρία Ηλιάκη.«Δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε με την Ελένη Τσολάκη. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την Κατερίνα (Καραβάτου) που θα έρθει τώρα, αυτό ισχύει για οποιονδήποτε παρουσιαστή “κόβεται” στον 4ο-5ο μήνα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.«Γενικά, οι δουλειές, είτε είναι εκπομπές είτε μυθοπλασία, χρειάζονται χρόνο και στήριξη. Καλό είναι να ολοκληρώνονται οι κύκλοι στην ώρα τους», υπογράμμισε ο Κρατερός Κατσούλης.«Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε για τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν μια σχέση που δεν είναι πια για διάφορους λόγους και αυτό έχει μια ίντριγκα. Γι’ αυτό νομίζω ότι απασχολεί ακόμα. Το τροφοδοτούμε κι εμείς συχνά, μιλάμε ο ένας για τον άλλο», παραδέχεται η Μαρία Ηλιάκη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα.«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι κάνουμε μία δουλειά όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, απλώς έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα», σημειώνει ο Κρατερός Κατσούλης στο κλείσιμο της συνέντευξης.Πηγή: tvnea.com