Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια







Ο Πέτρος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Αλίκη. Εκείνη, μπερδεμένη, προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Άρης βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη την Φιλίτσα και την Βενετώ Ερζέογλου, και προσπαθεί να τις πείσει να καταθέσουν. Η άρνησή τους, όμως, αλλάζει κατεύθυνση στην έρευνα. Ο Νικόλας, μεθυσμένος, θα βρεθεί εκτός εαυτού και θα φερθεί βίαια στην Ελένη. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσει μέσα στα αίματα χωρίς να θυμάται τίποτα από το προηγούμενο βράδυ, ενώ η Ελένη είναι εξαφανισμένη... Πανικόβλητος, ο Νικόλας, εκμυστηρεύεται στον Πέτρο πως φοβάται ότι έχει σκοτώσει την Ελένη, καθώς εκείνος ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη δεν είναι πουθενά… Ο Χατζημήτρος πηγαίνει να συναντήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, ο οποίος του αποκαλύπτει κάτι που θα τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και να αρχίσει να ψάχνει σε γη και ουρανό την αλήθεια. Ο Χαραλάμπης παρακαλεί την Θεώνη να μην φύγει… Αποφασισμένος για όλα, ο Νικόλας παραδίνεται στην αστυνομία για τον φόνο της Ελένης

. Η Αλίκη και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ και κάνουν το πρώτο βήμα να ξανακερδίζουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους. Ο Άρης επιστρέφει στο ξενοδοχείο, έχοντας βρει όσα στοιχεία χρειάζονται για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή. Ο Νικόλας επιμένει στον Αστυνόμο ότι μάλλον σκότωσε την Ελένη. Ο Χατζημήτρος συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του και την αποκάλυψη του μυστικού του, βρίσκει παρηγοριά στη Μελίνα βάζοντας νέα θεμέλια στη σχέση τους.

Ο Χρόνης παίρνει τα στοιχεία εναντίον του Ρήγα και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος ενημερώνει τον Χαραλάμπη και ονειρεύεται τη ζωή του με την Αλίκη, χωρίς την απειλή του Ρήγα. Λίγο πριν την αναχώρησή της, ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Θεώνη να μην εγκαταλείψει τον Χαραλάμπη… Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων… Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη…

«GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com